Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке составило 893,6 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в январе составило 893,6 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 10,8 млн. долл. США (в эквиваленте) за счет покупки 8,6 млн. евро.

В январе Нацбанк из резервов продал 904,4 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка в январе 2012 года сократились на 1,4%, или на 430,31 млн. долл., – до 31,364 млрд. долл. Справка УНИАН. Международные валютные резервы НБУ в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд. долл.,– до 31 млрд. 794,59 млн. долл.