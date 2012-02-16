Европарламент заморозил свой бюджет на 2013 год
Брюссель. Европейский парламент считает, что его бюджет на 2013 год должен остаться замороженным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Дерека ВОГЕНА (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания).
По мнению депутатов, бюджет Европарламента на 2013 год не должен быть больше, чем уровень инфляции за 2012 год.
Европарламент также высказался за замораживание всех выплат своим сотрудникам, а также выплат на командировки, которые уже были сокращены на 5% в 2012 году.
На основании одобренного сегодня доклада Бюро Европарламента подготовит проект бюджета на 2013 год и передаст его Еврокомиссии для учета при подготовке бюджета ЕС на следующий год.
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