На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0220/8,0265 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0235/8,0265, к 12:00 цены понизились до 8,0225/8,0255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0220/8,0265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2648/0,2652, к 12:00 цены повысились до 0,2647/0,2651. К закрытию цены снизились до 0,2645/0,2649. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3000 (+0,3200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2975/1,3065.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4330/10,4385, к 12:00 цены ушли вверх 10,4335/10,4435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,4200/10,4320.