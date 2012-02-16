Минфин инициирует упрощение процедуры покупки населением ОВГЗ

Министерство финансов Украины инициирует упрощение процедуры покупки населением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом заявила директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина ПАХАЧУК сегодня во время круглого стола на тему: "Валютные облигации для населения: преимущества и недостатки предложенных инструментов".

По ее словам, планируется обеспечить возможность покупки ОВГЗ гражданами через большее количество банков, а не только через первичных дилеров Минфина.

В планах Минфина также выпуск валютных ОВГЗ номиналом 500 долларов в дополнение к 1000 долларовым, которые продаются сегодня. Срок обращения этих бумаг планируется от одного до трех лет.

Касательно ОВГЗ в гривне, Г.ПАХАЧУК заявила, что есть планы по выпуску этих бумаг и в бумажном виде на предъявителя.

Также Минфин намерен ввести еще один день для проведения аукционов по размещению ОВГЗ - в среду, исключительно для физических лиц.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем - 60,952 млрд. грн.

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