Госбюджет-2012 будет пересмотрен весной – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что весной в государственный бюджет на 2012 год будут обязательно внесены изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области.

«Как мы и договаривались – по результатам первого квартала будем пересматривать бюджет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, речь идет, в частности, о том, чтобы предусмотреть в госбюджете-2012 увеличение финансирования регионов.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в 2012 году уровень социальных стандартов в Украине продолжит расти.

По его словам, размер минимальных пенсий в этом году должен быть повышен до уровня прожиточного минимума. «Мы ставим задачу - приблизить пенсии к прожиточному минимуму. Мы обязаны повысить пенсионное обеспечение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что власть также будет прилагать усилия для повышения зарплат, ведь без этого невозможно достичь увеличения пенсий.

Как сказал Президент. такие шаги должен обеспечить рост национальной экономики. «Реформы не должны останавливаться, они должны двигаться вперед. Мы должны создавать условия для улучшения уровня жизни людей - это наша главная цель», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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