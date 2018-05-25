Украинский бренд - торговля «в минус»

Как бы не уверяла власть, что Украина готова к вызовам мировой экономики, а дефолт нам не грозит даже без помощи извне, но разбалансированность финансовой системы страны говорит совершенно об обратном. Украина продолжает расходовать больше, чем зарабатывать – отрицательное сальдо торгового баланса растет, параллельно наращивается внешний долг. Импорт неуклонно довлеет над экспортом, цепной реакцией следуют девальвационные риски - обесценивание национальной валюты становится неизбежным.

А финансовая ситуация, согласно официальной статистике, в Украине следующая:

отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2011 году составило 6,7 млрд. долл., увеличившись в 2,2 раза;

госдолг Украины в 2011 году вырос на 9% – до 59,2 млрд. долл., причем в 2012 году не исключены дальнейшие заимствования: Минфин планирует привлечь на внешнем рынке 37,5 млрд. грн., на внутреннем - почти 70 млрд. грн.;

внешние заимствования Украина за все кризисное время погашала за займы МВФ, теперь сотрудничество с Фондом под большим вопросом, если не сказать более четко – бесперспективно (особенно в свете последних «демократических проектов» украинского руководства), а предлагаемые займы банков РФ представляют собой не что иное, как российскую экспансию;

отрицательное сальдо внешней торговли создается в основном из-за закупки энергоносителей, а нынешнее состояние «газовых» переговоров с Россией не внушают оптимизма в этой сфере. К тому же, Украина в 2011 году увеличила импорт газа на 49,5% - до 14,5 млрд. долл. Подобное происходит и с закупкой нефтепродуктов, что также отражается на торговом балансе - в 2011 рост составил всего лишь 2,4%, но это 4,3 млрд. долл.;

банки, опасаясь девальвации гривни и ухудшения платежеспособности населения, сокращают кредитования по максимуму, ипотека замерла, добавим к этому «методы выживания» импортеров – при стабильной гривне курс евро снизился по отношению к доллару, что привело к ревальвации национальной валюты против европейской, как результат – импорт из еврозоны стал выгоден.

И заметьте, отрицательное торговое сальдо растет при том, что в 2011 году из Украины было экспортировано товаров и услуг на более 82 млрд. долл., что на 30% больше, чем в 2010 годом (в 2008 году общий объем экспорта из Украины составил 78,8 млрд. долл.).

Спрашивается, почему имея столь хорошие экспортные показатели, Украина фактически вынуждена искать валюту на мировом финрынке, чтобы «оплатить» импорт. К тому же, фактически дефицит внешней торговли в 2011 году был покрыт во многом за счет валютных средств, полученных от продажи «Укртелекома» и государственных еврооблигаций. И если с «Укртелекомом» все понятно, то еврооблигации еще придется погашать, а для этого опять нужна валюта…

Учитывая перечисленные позиции «состоятельности» Украины, власть объявила курс на импортозамещение. Но, как и иные реформы, это направление «творчества» дальше слов не движется.

Причем правительство, как свидетельствует программа социального и экономического развития Украины на 2012 год и основных направлений развития на 2013 и 2014 годы, совершенно не готово к перечисленной статистике. Рост негативного сальдо внешнеторгового баланса прогнозировался, но сам показатель должен был составить порядка 5,9 млрд. долл. (по сравнению с ожидаемым отрицательным сальдо в 2011 году 4,8 млрд. долл.!). Это может говорить только об одном – ситуация пограничная и мало контролируемая.

Правда, меры для исправления «содеянного» разрабатываются. К примеру, установки на 2011 год Минэкономразвития. Первая из них - на постоянной основе осуществлять мероприятия по пересмотру существующих или/и заключению новых договоров и контрактов для снижения уровня цен на природный газ и нефть и отмены ограничений в торговле.

Тут можно обойтись без комментариев…

Далее - урегулирование вопроса доступа украинской продукции на рынки СНГ, прежде всего, осуществление мер по расширению присутствия отечественной сельскохозяйственной продукции на рынке Российской Федерации.

Но в результате имеем «сырную войну» и еще ряд заградительных решений коллег по торговле. О евроинтеграции даже вспоминать не хочется. Все, что могла, правящая команда для этого сделала – реализация, как заявлялось, этого приоритета внешней политики остается на нулевой отметке. Возможности, которые предоставляет Соглашение об ассоциации с ЕС, похоже, руководством Украины полностью игнорируются, т.к. совершенно не выполняются условия подписания и ратификации документа.

Еще в этой программе перечислен ряд финансовых мер, в том числе и возобновление кредитования бизнеса, что, как всем известно, осталось на бумаге.

Улучшения ситуации в правительстве ожидают в 2015 году, прогнозируется выход на 400-500 млн. долларов положительного торгового сальдо. Но это только мечты…

Как не стараются верхи успокоить электорат в преддверии выборов «сдержанной» статистикой, сохраняя силами залотовалютных резервов (международные валютные резервы НБУ в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд. долл. – до 31,8 млрд. долл.) курс гривни стабильным, но потребительские цены растут. При этом импорт набирает потенциал, экспорт чахнет, торговый дефицит процветает. В этой ситуации вполне логично перейти к импортозамещению, но данную идею воплотить не реально, внутреннего производства практически нет. За двадцать лет его истребили, заменив фиктивными СП, которые играли и играют не в пользу украинского производителя. А то, что осталось в ведении местных олигархов, назвать промышленным потенциалом затруднительно. Из построенных при царе Горохе предприятий высасываются последние соки, а затем их продают за бесценок или закрывают. Правда, есть и такие, что приносят прибыль. Но, к сожалению, не в госказну. Смысл действий наших миллиардеров заключается не в повышении эффективности промпроизводства, а в увеличении его количества в их собственности. Это все и является предпосылками торгового коллапса. На выручку приходит печатный станок, импортеры затихают, потом повышают на свой товар, которого становится меньше, цены, потребительский спрос поначалу падает, затем, понимая, что товар дешеветь не будет, растет, поднимая цены на продукцию, что само собой подразумевает инфляцию. И по этому замкнутому кругу мы ходим не первый год…

Что необходимо сделать для исправления ситуации, ведь с учетом того, что возрастает угроза замедления мировой экономики, неполучения очередного транша МВФ, срыва планов по удешевлению российского газа, торговый показатель жизнедеятельности украинской экономики в 2012 году, скорее всего, не удастся исправить к лучшему. К тому же, если в прошлом году хороший урожай был одним из основных факторов роста ВВП, то в текущем положение будет обратным.

Как считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «для выправления ситуации есть несколько путей. Первый – умеренная девальвация гривни, что поддержит экспорт и ограничит импорт. Однако НБУ пока вряд ли пойдет на данный шаг из-за неясности последствий.

Действительно, НБУ опасается, что умеренная девальвация гривни подстегнет население и бизнес к еще большим покупкам валюты и может дестабилизировать банковский сектор. К тому же НБУ оптимистично относится к текущей экономической ситуации, в том числе и в еврозоне. По оценке регулятора, замедление мировой экономики будет недолгим, что даст возможность удержать стабильность национальной валюты. Поддержать гривню также сможет Евро-2012.

Второй путь – сокращение темпов инфляции, что поможет снизить реальный обменный курс гривни и повысить конкурентоспособность украинских товаров. Правительство и НБУ в данный момент реализуют данный сценарий. Но нужно понимать, что этот путь может снизить реальный обменный курс национальной валюты несущественно.

Третий вариант – расширение присутствия и рынков сбыта отечественных товаров. Также в стране должна повсеместно распространяться практика импортозамещения и поддержки экспорта. Это очень трудоемкий процесс, на него может уйти несколько лет.

Необходимо вводить энергосберегающие технологии. Особенно сейчас, когда цена на российский газ остается сносной. В долгосрочной перспективе она будет только расти. Поэтому сейчас необходимо инвестировать в энергосберегающие технологии. Власти пытаются проводить комплекс мер в этом направлении, однако это требует больших инвестиций, которых у страны пока нет, как и открытости украинской экономики.

Четвертый путь – комбинация умеренной девальвации гривни и импортозамещения с поддержкой экспортных секторов».

При таком росте востребованности импортных товаров украинская нация становится классическим обществом потребления по аналогии с американским, считает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Разница, по его мнению, «заключается только в том, что США может позволить себе покупать любые товары в любых странах мира за свои «зеленные бумажки», а вот Украине их нужно еще заработать.

А зарабатываем неважно. К примеру, наибольший профицит внешней торговли Украина имеет с Турцией – более 2,2 млрд. долл., что связано, прежде всего, с тем, что Анкара является главным покупателем нашей металлургической продукции. Нужно учитывать, что экспорт металла в структуре экспорта Украины занимает почти 60%. Большую часть покупаемого металла в Украине Турция перерабатывает на своих метзаводах, делает его более качественным, а уже потом перепродает в другие страны.

Положительное сальдо внешней торговли – свыше 1 млрд. долл. – Украина имеет с Индией, Египтом и Ираном. Во многом это связано с продажей продуктов питания, частично продукции машиностроения. К сожалению, Украина теряет свои позиции на мировом продуктовом рынке во многом из-за надуманных бюрократических проблем и политических интриг. Как результат, Украина никак не может занять ведущие позиции в этом сегменте мирового рынка, которые она действительно заслуживает».

Эксперт считает, что, «скорее всего, в 2012 году ситуация с дефицитом внешней торговли будет еще хуже, чем в 2011 году. Во-первых, дорожает российский природный газ. Во-вторых, цены на металл снижаются, вероятно, в результате мировой рецессии спрос на нашу продукцию ГМК будет только падать. А вот нарастить экспорт продуктов питания не хватит сообразительности».

Как будем выкручиваться? Да как всегда - по привычному сценарию. Хочется только напомнить народную мудрость – сколько ниточке не виться, конец все равно будет…

Нана Черная (УНИАН)