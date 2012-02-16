Киев получил 1 млрд. грн. бюджетных ассигнований для выполнения функций столицы

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО заявляет, что Киев получил из государственного бюджета Украины 1 млрд. грн. на выполнение функций столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, 887,6 млн. грн. из этой суммы направят для финансирования капитальных вложений, и они будут учтены в Программе социально-экономического развития.

"Эти средства будут направлены на наиболее актуальные объекты: более 150 млн. грн. – на строительство транспортных развязок и метрополитена, почти 100 млн. грн. – на завершение реконструкции больниц и других объектов к Евро-2012 и более 170 млн. грн. – на водопроводно-канализационное хозяйство и социальную инфраструктуру. Остальные средства пойдут на капитальный ремонт подъездов жилых домов, асфальтирование и освещение придомовых территорий", – уточнил заместитель председателя КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что в программе учтены остатки средств прошлых лет в размере 385 млн. грн. Эти средства были потрачены на закупку оборудования и составляющих частей для таких масштабных проектов, как строительство метро и Подольского моста.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением № 40 от 18 января 2012 года утвердил Порядок использования в 2012 году 1 млрд. грн. для осуществления г. Киевом функций столицы. Главным распорядителем этих средств определено Министерство финансов.