Рынок ждет сообщений из еврозоны: пара EUR/USD идет к уровню 1.31 - эксперт

На торгах в пятницу, 17 февраля, ближайшей целью пары EUR/USD является уровень 1.31, а затем – 1.3040 и 1.2990, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, если все же разговоры о свопе не будут опровергнуты, а рынок почувствует, что «Тройка» поддержит Грецию, укрепление пары может продолжиться с первичной целью в направлении 1.3160, а далее 1.32 и 1.3250.

Несмотря на то, что динамика GBP/USD очень сильно зависит от событий в еврозоне, сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам. Если потребительский сектор продемонстрирует хороший спрос, превысив пессимистичные прогнозы, паре GBP/USD удастся прорвать сопротивление 1.58. Дальнейшей целью станут уровни 1.5840 и 1.5860. Однако слабые данные одновременно с нерадостными известиями из Е-17 могут вновь вызвать ослабление с целью 1.5730 и далее 1.5660.

Аналитики подчеркивают, что США сегодня публикуют данные по потребительской инфляции, однако индекс CPI в текущих условиях вряд ли вызовет интерес игроков. Скорее всего, пара USD/JPY будет ориентироваться на общерыночные настроения: шансы пробить отметку 79.00 есть, но только если Европа очень сильно расстроит трейдеров.