Всемирный банк намерен выделять по 500 млн. долл. ежегодно на реформы Януковича

Всемирный банк начинает новую программу стратегического партнерства с Украиной, направленную на улучшение делового климата в этой стране.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Программа рассчитана до 2016 года и предполагает выделение ежегодных займов на сумму 500 млн. долл. Кроме того, 400 млн. долл. в год будет выплачивать входящая в структуру банка финансовая корпорация, целью которой является обеспечение притока частных инвестиций в развивающиеся страны.

Эти средства пойдут на реализацию реформ в образовании и здравоохранении, в сфере ЖКХ и управления бюджетом.

«Партнерство нацелено на поддержку провозглашенной украинским руководством программы экономических реформ», – заявил региональный директор банка Кимиао ФАН.

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