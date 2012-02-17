Торги по доллару на межбанке открылись понижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0220/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2673/0,2675, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5285/10,5345.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3125/1,3127 (четверг — 1,3003/1,3005).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.