ГНСУ и АПН создали комиссию по рассмотрению спорных вопросов в сфере налогообложения

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) совместно с Ассоциацией плательщиков налогов (АПН) создали “Cогласительную комиссию по рассмотрению проблемных (спорных) вопросов в сфере налогообложения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, отныне возможные противоречия в отношениях между бизнесом и налоговиками будут рассматриваться с участием представителей всех заинтересованных сторон.

«Я ожидаю, что эта комиссия станет своеобразным «налоговым арбитражем», позволит беспристрастно и всесторонне изучать все неоднозначные ситуации в наших отношениях. И, соответственно, поможет принимать взвешенные и согласованные со всеми заинтересованными участниками решения», - подчеркнул председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

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