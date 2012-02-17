Букмекерскую деятельность исключат из перечня азартных игр?

Народные депутаты предлагают исключить букмекерскую деятельность из перечня азартных игр.

Согласно законопроекту №10053 от 15 февраля 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, предлагается определить “игорный бизнес” как “деятельность, связанную с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места размещения сервера”.

В то же время, к азартным играм, согласно законопроекту, не относятся организация и проведение лотерей, букмекерской деятельности, а также творческих конкурсов, спортивных состязаний, несмотря на то, предусматривается или нет денежный или другой выигрыш в них. Кроме того, к азартным играм депутаты предлагают не относить игру в бильярд, игру в кегли и другие игры, которые не предусматривают получение призов, игру на автоматах типа “кран-машина”, где выигрышем являются материальные вещи - игрушки, конфеты), конкурсы, викторины с призами.

Авторами проекта закона являются народные депутаты Валерий БОНДИК (ПР), Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина), Эдуард ПРУТНИК (ПР), Алексей ПЛОТНИКОВ (ПР), Юрий ЛИТВИН (Блок Литвина), Иван ПОПЕСКУ (ПР) и Андрей ПИНЧУК (ПР).

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