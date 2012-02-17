ВБ предупреждает - есть риск расторжения соглашения МВФ с Украиной

Всемирный банк указывает на риск расторжения соглашения Международного валютного фонда с Украиной по кредиту «стэнд-бай».

Об этом говорится в Стратегии партнерства с Украиной (СПУ) на 2012-2016 гг., обнародованной на сайте ВБ.

«Есть риск расторжения действующего соглашения о кредите "стэнд-бай" с МВФ, и усиливаются риски для реструктуризации задолженности, связанные с тем, что на 2012 год приходятся значительные суммы выплат по обслуживанию долга, в том числе перед МВФ», - говорится в документе.

В ВБ считают, что ключевой макроэкономический риск связан с тем, что выполнение действующей программы кредитования "стэнд-бай" МВФ прервано, и Украина отрезана от внешнего финансирования.

Основными рисками в сотрудничестве ВБ и Украины называется то, что отношения власти с бизнесом и гражданским обществом не улучшаются.

Кроме того, ВБ считает, что клановые интересы и слабый институциональный потенциал могут себя взаимно усиливать и помешать в достижении целей СПУ даже в случае твердой поддержки реформ руководством Украины.

В документе указывается, что низкие темпы экономического роста или рецессия в Европе в течение длительного времени негативно повлияют на экономические перспективы Украины. Кроме того, низкие показатели выполнения портфеля проектов и неэффективное управление рисками могут привести к задержкам или неспособности получить результаты, предполагаемые в рамках СПУ.

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