Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0225-8,0275 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0220/8,0250, к 12:00 цены поднялись до 8,0240/8,0260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0225/8,0275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2673/0,2675, к 12:00 цены выросли до 0,2679/0,2683. К закрытию цены снизились до 0,2679/0,2683. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9425 (-0,3575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3115/1,3170. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5285/10,5345, к 12:00 цены ушли вверх 10,5575/10,5660. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,5520/10,5650.