Стасевский назначен главой Нацкомиссии госрегулирования в сфере рынков финансовых услуг

Андрей СТАСЕВСКИЙ назначен председателем Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Соответствующий Указ Президента Украины (№108/2012 от 17 февраля т.г.) обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, с марта 2010 года председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (на сегодня Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг) являлся Василий ВОЛГА.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

Справка УНИАН. Андрей СТАСЕВСКИЙ родился в 1971 году в Харькове.

Окончил Харьковкий медицинский институт, Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины. С августа 2003 года работал начальником Службы председателя Совета директоров компании «Газ Украины». 2 апреля 2005 года постановлением Кабинета министров Украины был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В июле 2011 года А.СТАСЕВСКИЙ был назначен заместителем генерального директора Аграрного фонда Украины. До данного назначения он занимал должность заместителя председателя Госрезерва Украины.