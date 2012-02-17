Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2011 г. вырос до 6,47 млрд. долл.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6 млрд. 473,1 млн. долл. прямых инвестиций, что на 8,13% больше показателя за 2010 год (5 млрд. 986 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем внесенных с начала инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) на 31 декабря 2011 года составлял 49 млрд. 362,3 млн. долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составляет 1084,3 долл.

Инвестиции поступали из 128 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 12,64 млрд. долл., Германия – 7,38 млрд. долл., Нидерланды – 4,82 млрд. долл., Российская Федерация – 3,59 млрд. долл., Австрия – 3,42 млрд. долл., Великобритания – 2,5 млрд. долл., Франция – 2,23 млрд. долл., Швеция – 1,74 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,6 млрд. долл. и США – 1,043 млрд. долл.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 31 декабря 2011 г. составила 7 млрд. 960 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 31 декабря 2011 г. составил 7 млрд. 960 млн. долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 31 декабря 2011 г. составил 6 млрд. 898 млн. долл., в т.ч. в страны ЕС – 6 млрд. 517,5 млн. долл. (94,5% общего объема), в страны СНГ – 282 млн. долл. (4,1%), в другие страны мира – 98,5 млн. долл. (1,4%).

Прямые инвестиции из Украины проводились в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (91,9%).