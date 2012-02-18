Азаров уверяет - угрозы стабильности валютного курса сейчас в Украине нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что на сегодняшний день угроз стабильности валютного курса в стране нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Шустер live».

«Для поддержание валютного курса сейчас Национальный банк расходует достаточно небольшие суммы, вполне соразмерные с необходимостью поддержания этого курса. Никаких угроз для стабильности валютного курса сейчас нет» – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также заявил, что считает ошибочными утверждения некоторых экспертов о том, что превышение объема продажи валюты Нацбанком на межбанке почти на 900 млн. долларов над покупкой свидетельствует, что таким образом валютный курс удерживается на одном уровне.

«Это абсолютно неправильно. Не знаю, какие эксперты это утверждают. Такой разрыв обусловлен тем, что у нас, во-первых, негативное сальдо торгового баланса. И это естественно, что Национальный банк больше валюты расходует, чем приобретает», – сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что негативным фактором, влияющим на выход валюты из страны, является высокая цена на газ.

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