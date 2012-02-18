Кабмин в ближайшее время передаст в ВР законопроект о налоге на богатство

Правительство в ближайшее время предложит парламенту рассмотреть законопроект о налоге на богатство.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире программы «Шустер live» в пятницу вечером.

«Но как перераспределять (богатство – УНИАН)? Не отнять же! Прийти и забрать – это 17-й год (1917 год - УНИАН). Значит, мы должны найти законодательные меры по справедливому перераспределению доходов. Обсуждаются разные варианты. Например, введение налога на богатство. Кстати, такой налог действует во многих странах мира», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, такой налог должен быть понятным для населения и давать хороший доход в государственный бюджет.

«Вот это – тоже вопрос национальной безопасности. Чем больше разница (между разными социальными группами – УНИАН), чем выше несправедливость в обществе в распределении доходов, тем (более) неустойчива политическая и экономическая ситуация в стране», – отметил глава правительства.

Он считает, что при неустойчивой политической ситуации труднее проводить работу по модернизации страны.

В связи с этим, по мнению премьера, власть должна прежде всего обеспечить политическую и социальную стабильность, а это значит, что она должна обеспечивать справедливое распределение доходов в обществе.

«И никуда не денешься, придется господам олигархам, придется богатым людям делиться с остальной частью населения Украины. Это – неизбежный процесс», – заявил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, находятся ли капиталы олигархов в Украине, он сказал: «Все, что они зарабатывают – зарабатывается в Украине. Часть наших олигархов в последние десять лет, разместив свои капиталы за рубежом, зарабатывают также и за рубежом, но это – небольшая часть. А в основном, я бы сказал, процентов 80 зарабатывается в Украине. Эксплуатируются недра, наши богатства, наши предприятия, наши люди работают на этих предприятиях».

Также Н.АЗАРОВ считает, что эти вопросы необходимо обговаривать с миллиардерами напрямую, но при этом «нельзя из них делать врагов».

«Многие из них достаточно большие средства выделяют, финансируя различные благотворительные программы. Надо это поощрять, надо это показывать», – заявил премьер-министр.

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