S&P подтвердило негативный прогноз по рейтингам Японии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Ratings Services (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Японии на отметке "AA-/A-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу сохраняется "негативный".

"Суверенные рейтинги Японии поддерживают ее относительно устойчивая финансовая система и диверсифицированная экономика. Кроме того, иена остается одной из основных мировых резервных валют", - говорится в сообщении агентства.

S&P также отмечает, что Япония является вторым по величине в мире чистым внешним кредитором в абсолютном выражении, текущие золотовалютные резервы страны превышают один триллион долларов, что является вторым по величине в мире показателем после Китая.

Между тем, баланс внешней торговли Японии в январе сведен с крупнейшим дефицитом в 1,47 триллиона иен (18,58 миллиарда долларов), сообщило Министерство финансов Японии в понедельник.

По объемам дефицита эта цифра стала самой большой с 1979 года, опередив даже показатели января 2010 года, когда после мирового экономического кризиса отрицательное сальдо внешней торговли составило 967,9 миллиарда иен (12,19 миллиарда долларов).

Экспорт в январе составил 4,51 триллиона иен (56,8 миллиарда долларов), что ниже показателей прошлого января на 9,3%. Сокращение объемов экспорта произошло из-за снижения темпов мировой экономики и опасений финансовых рисков в Европе, а также из-за рекордно высокого курса иены по отношению к основным мировым валютам.

Импорт вырос на 9,8% до уровня в 5,98 триллиона иен (75,3 миллиарда долларов), прежде всего, за счет энергоносителей - нефти и сжиженного газа, потребность в котором резко возросла из-за сокращения использования атомной энергетики после аварии на АЭС "Фукусима-1"в марте прошлого года.

Отрицательное сальдо внешней торговли отмечается уже четвертый месяц подряд, а в годовых показателях по итогам прошлого года впервые за 31 год Япония свела внешнеторговый баланс с дефицитом, передает РИА "Новости".

В апреле 2011 года Standard & Poor`s ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам Японии до "негативного" со "стабильного", подтвердив суверенные кредитные рейтинги страны - долгосрочный "AA-" и краткосрочный "A-1+". В январе прошлого года рейтинговое агентство понизило долгосрочный рейтинг Японии до "AA-"с "AA", отметив, что может понизить рейтинг в случае негативных прогнозов относительно финансовой ситуации в стране.