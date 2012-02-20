На текущей неделе диапазон колебаний пары EUR/USD составит 1,3000–1,3300 - эксперт

На мировых торгах на текущей неделе, 20-24 февраля, пара EUR/USD может попасть под влияние отчета по состоянию бизнес-климата в Германии от центра экономических исследований Ifo, запланированного к выходу в четверг, 23 февраля, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, до этого момента на динамику пары могут оказывать влияние лишь только новости, связанные с долговыми проблемами стран участниц еврозоны. Диапазон колебаний пары EUR/USD составит 1,3000–1,3300. В случае пробития этого коридора вниз ближайшими уровнями поддержки станут 1,2900, а далее – 1,2780.

Как отмечают аналитики, британский фунт ожидает публикация протоколов последнего заседания банка Англии, намеченная на 22 февраля. Определенным интересом может обладать дополнительная информация о расширении программы количественного смягчения. Здесь важным моментом является прочность поддержки 1,5660. Если она устоит, то вполне возможно продолжение движения вверх с попыткой выйти на уровень 1,5920 и далее 1,6100.

Пара USD/JPY находится на максимальных за последние четыре месяца уровнях. Похоже, что доллар может получать поддержку со стороны улучшающейся экономической ситуации в США.