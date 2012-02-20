Украина рассчитывает на дальнейшее увеличение товарооборота с РФ - Клюев

Украина рассчитывает на дальнейшее увеличение товарооборота с Российской Федерацией, заявилна встрече с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ в понедельник в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, собеседники приветствовали позитивную динамику украинско-российских отношений в экономической сфере, отдельно отметив, что в 2011 г. внешнеторговый оборот между двумя странами превысил докризисный уровень и достиг рекордных показателей за последние 20 лет.

В контексте обсуждения перспектив углубления регионального экономического взаимодействия, секретарь СНБО Украины и спикер Госдумы РФ выразили надежду, что в текущем году будут завершены все процедуры, и заработает Зона свободной торговли в рамках стран СНГ. А.КЛЮЕВ подчеркнул, что успешная реализация этой задачи должна привести к существенному росту товарооборота между участниками данного соглашения.

Кроме того, по мнению секретаря СНБО Украины, вступление Российской Федерации в ВТО позволит эффективнее решать вопросы торгово-экономического сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах.

А.КЛЮЕВ и С.НАРЫШКИН отметили прогресс, достигнутый между двумя странами в таких высокотехнологичных отраслях как ракетно-космическая, авиационная промышленность и атомная энергетика. Участники встречи обсудили пути расширения военно-технического сотрудничества.

Темой предметного рассмотрения были вопросы взаимодействия в газовой сфере. А.КЛЮЕВ выразил надежду, что переговоры относительно пересмотра условий газовых контрактов будут завершены в ближайшее время. При этом секретарь СНБОУ сказал: „Рассчитываю, что обе стороны смогут преодолеть все имеются разногласия и выработать оптимальную, экономически обоснованную и справедливую формулу цены на газ для Украины”.

А.КЛЮЕВ и С.НАРЫШКИН также обменялись мнениями относительно актуальных тенденций безопасности как в региональном, так и в международном измерениях.

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