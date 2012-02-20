Доллар на украинском межбанке значительно подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0230/8,0270, к 12:00 цены упали до 8,0150/8,0170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2678/0,2682, к 12:00 цены выросли до 0,2689/0,2693. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и к 12:00 установился на уровне 29,7925 (-0,1145).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3192/1,3194, а к 12:00 поднялись до 1,3225/1,3227.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5795/10,5870, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5975/10,6065.