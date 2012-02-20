Сотрудничество с МВФ увеличивает шансы Украины на рефинансирование внешних долгов - эксперт

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом увеличивает шансы Украины на успешное рефинансирование внешнего долга как государственного, так и корпоративного.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО. Он отметил, что из 8 млрд. долл., которые Украина должна выплатить в текущем году по внешнему госдолгу, 6 млрд. долл. вполне реально рефинансировать. Оставшиеся 2 млрд. долл. можно будет покрыть за счет осуществления внешних заимствований.

При этом О.УСТЕНКО подчеркнул, что на сегодня ситуация на внешних рынках капитала остается достаточно сложной.

«В первом полугодии 2012 года внешние рынки будут закрыты для многих стран, в том числе, и для Украины» - говорит О.УСТЕНКО.

При этом он отмечает, что если Украине и удастся выйти на внешние рынки заимствований, то, скорее всего, ставки привлечений будут весьма высокими.

В тоже время, по словам О.УСТЕНКО, если с обслуживанием государственного долга ситуация более-менее нормальная, то способность корпоративного сектора и банков обслуживать свои долги вызывает сомнение.

Он сообщил, что в текущем году объем выплат по внешним долгам корпоративного сектора составляет около 34 млрд. долл., банковского сектора — около 12 млрд. долл. В прошлые года и банкирам и корпоративному сектору удавалось рефинансировать свои долги в полном объеме, при этом продолжение кризиса и ухудшение настроений инвесторов ставят под сомнение успешное рефинансирование долгов в текущем году. При этом возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет позитивным сигналом для инвесторов.

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