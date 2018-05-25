"Чисто" дружба с МВФ: и без денег, и без демократии

Украина имеет все шансы попасть в финансовую изоляцию, которая угрожает дефолтовой ситуацией. Причем основной причиной является не столько экономические «достижения» власти, сколько ее «демократический» путь развития. Последним предупреждением об угрозе финансового краха стало заявление Всемирного банка, который считает, что риск расторжения соглашения Международного валютного фонда с Украиной сейчас как никогда выглядит угрожающе. И если учесть, что отношения с МВФ лакмусовые, то уверения власти в том, что Украина обойдется без помощи международных финансовых организаций, никаким образом не улучшат имидж Украины. Инвестор откликается не на слова, а на действия, для него поддержка «страждущих» стран такими весомыми в мире «спасателями» как МВФ или Всемирный банк более чем показательна. Причем впервые финорганизации поставили во главу угла не экономические, а демократические ценности.

«МВФ может не дать Украине кредит, если она не будет придерживаться демократических принципов. Заметьте, Международный валютный фонд обычно фокусируется на конкретных экономических показателях. Но я должен сказать, что когда страна нарушает демократические принципы, международным организациям, даже сугубо финансовым, становится сложно такое государство поддерживать. Особенно в условиях, когда много других стран пытаются получить кредиты МВФ", - заявил заместитель госсекретаря США Филипп Гордон.

И вот чем, как считает ВБ, может все закончится: «Есть риск расторжения действующего соглашения о кредите "стэнд-бай" с МВФ, и усиливаются риски для реструктуризации задолженности, связанные с тем, что на 2012 год приходятся значительные суммы выплат по обслуживанию долга, в том числе перед МВФ».

Кроме того, по мнению ВБ, клановые интересы и слабый институционный потенциал могут себя взаимно усиливать и помешать в достижении целей Стратегии партнерства с Украиной даже в случае твердой поддержки реформ руководством Украины. Также низкие темпы экономического роста или рецессия в Европе в течение длительного времени негативно повлияют на экономические перспективы Украины. А низкие показатели выполнения портфеля проектов и неэффективное управление рисками могут привести к задержкам или неспособности получить результаты, предполагаемые в рамках Стратегии.

Другими словами, если сейчас власть не предпримет адекватные сложившейся ситуации шаги, то реально мы можем пережить греческую историю.

Экс-министр финансов Виктор Пинзениксчитает вполне вероятным расторжение соглашения о сотрудничестве с МВФ. При этом, по его словам, в последние четыре года страна стала заложницей очень серьезных проблем, и некоторые из них усилились. «В случае расторжения соглашения с МВФ неминуемо радикальное обострение этих проблем. Правительство обязано избежать такого сценария», - подчеркивает Пинзеник.

Сам МВФ уже выдвигал ультиматум. Среди основных требований – повышение тарифов на газ для населения без дотационного принципа на 30% и на 58% - для предприятий теплокоммунэнерго, реформа «Нафтогаза», а также укрепление госфинансов для сокращения государственного долга, который в 2010-2011 гг. вырос втрое, достигнув 40% ВВП. Есть и масса рекомендаций для НБУ и налоговиков, т.к., по мнению МВФ, фискальные результаты Украины в 2011 году не оправдали ожиданий - суммарный дефицит сектора госуправления и «Нафтогаза» превысил целевой показатель, гибкость обменного курса также не обеспечена.

Выполнить условия МВФ и Всемирного банка, которые не без почвенны, власти «мешают» выборы. Теряющая рейтинги Партия регионов не может рисковать в такой «ответственный» для нее период, электорат очередного прокола ей не простит. Сытый по горло обещаниями, урезаниями, повышениями, сокращениями, судебными разборками и прочими действиями правящей команды, он может накопившееся «счастье от бытия» выплеснуть наружу, а на его ультиматум придется отвечать не громкими заявлениями на подобие «Украина для людей», а подразделениями спецназначения. Такого поворота «властители» боятся больше всего. Мировое сообщество не простит им «революционных реформ».

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко отмечает, что продолжение сотрудничества с МВФ увеличивает шансы Украины на успешное рефинансирование внешнего долга как государственного, так и корпоративного. По его словам, из 8 млрд. долл., которые Украина должна выплатить в текущем году по внешнему госдолгу, 6 млрд. долл. вполне реально рефинансировать. Оставшиеся 2 млрд. долл. можно будет покрыть за счет осуществления внешних заимствований. При этом Устенко подчеркнул, что на сегодня ситуация на внешних рынках капитала остается достаточно сложной, «в первом полугодии внешние рынки будут закрыты для многих стран, в том числе, и для Украины», но если нам удастся выйти на внешние рынки заимствований, то, скорее всего, ставки привлечений будут высокими. В тоже время, по словам Устенко, если с обслуживанием государственного долга ситуация более-менее нормальная, то способность корпоративного сектора и банков обслуживать свои долги вызывает сомнение: в текущем году объем выплат по внешним долгам корпоративного сектора составляет около 34 млрд. долл., банковского - около 12 млрд. долл. В прошлые года и банкирам и корпоративному сектору удавалось рефинансировать долги в полном объеме, при этом продолжение кризиса и ухудшение настроений инвесторов ставят под сомнение успешное рефинансирование долгов в текущем году. А возобновление сотрудничества МВФ станет позитивным сигналом для инвесторов.

Интересно, как долго Украина будет заложником личностных отношений верхов, что подразумевает пограничное "расположение" Европа-Россия (и имеет прямое отношение к сотрудничеству с МВФ). Деньги, которых в стране катастрофически не хватает, несмотря на "возобновление промышленного производства и активизацию экономического роста", в нашем вопросе - не первая скрипка. Вернее, не бюджетные деньги. В данной истории основополагающим являются личные накопления наших руководителей. При любом раскладе, который не совпадает с их сценарием, они окажутся в проигрыше. Идти в ЕС – стать прозрачней, а как же серые схемы, на которых наша элита «зарабатывает» свое состояние, идти в Россию – потерять скипетр, что опять таки не может не отразиться на банковских счетах "премиум-класса". Сыграть роль МВФ уже давно предложила Россия, как и оказать помощь ЕС в его дефолтовом "апокалипсисе".

Нам может дать 2,5 млрд долларов, а во спасение еврозоны выделить 10 млрд. долл. Евросоюз еще не ответил, делегация отправилась в Китай, видимо, на нашего северного соседа ставку делать не желают – как говорится, себе дороже. А наши "топ-менеджеры" могут решиться – обстановочка подталкивает: торговля в минус, который составил 6,7 млрд. долл., увеличившись за 2011 год в 2,2 раза, госдолг вырос на 9% – до 59,2 млрд. долл. А тут еще расчеты за прошлые займы, на эти цели нужно почти 110 млрд грн. (для сравнения: доходная часть бюджета-2012 - 332 млрд. грн.). Общие выплаты по госдолгу в 2012 году оцениваются в 95,483 млрд. грн. Только МВФ в этом году нужно выплатить по кредитам 3 млрд. долл.

При таком раскладе, если даже не пойти на уступки перед МВФ, то все равно придется повышать тарифы, урезать социальные программы, двигаться в направлении прочих, как принято говорить, непопулярных мер. Так зачем «тянуть кота за хвост»? Может, пора сделать выбор (затягиваем пояса еще туже, но разбираемся сами со своими проблемами, или вновь берем в долг), тем более что времени осталось не так уж и много до часа «Ч». Но, видимо, сиденье на двух стульях – принцип правящей команды. Причем не исключается вариант взять в долг у других кредиторов. «Когда мы говорим о том, что уже безвыходная ситуация без МВФ - это не так. Во-первых, сегодня есть возможность еще двусторонних переговоров, и как минимум, есть 4 страны, которые имеют достаточно серьезные валютные резервы. Это - Россия, Китай, Индия и Бразилия. Можно вести переговоры…», - озвучил идейные соображения власти вице-премьер Сергей Тигипко.

Вот только в Индии и Бразилии нас не хватало, хотя интересно, какие они условия нам выдвинут…

Нана Черная (УНИАН)

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