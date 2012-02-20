На межбанке торги на ТОМ’е по доллару закрылись котировками 8,0120/8,0145 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0230/8,0270, к 12:00 цены упали до 8,0150/8,0170. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0120/8,0145 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2678/0,2682, к 12:00 цены выросли до 0,2689/0,2693. К закрытию цены откатились к уровню 0,2688/0,2692. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7441 (-0,1629).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3192/1,3194, а к 15:00 поднялись до 1,3257/1,3259.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5795/10,5870, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5975/10,6065. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,6215/10,6310.