Банковская система в январе получила прибыль в 0,7 млрд. грн.

Банковская система Украины по итогам января 2012 года получила прибыль в 0,7 млрд. грн. по сравнению с убытком 5 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 4% - до 11,7 млрд. грн., расходы - на 1,9%, до 11 млрд. грн.

Справка УНИАН.Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.