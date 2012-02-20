Банковская система в январе получила прибыль в 0,7 млрд. грн.
17:57, 20 февраля 2012Финансы
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Банковская система Украины по итогам января 2012 года получила прибыль в 0,7 млрд. грн. по сравнению с убытком 5 млн. грн. годом ранее.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.
Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 4% - до 11,7 млрд. грн., расходы - на 1,9%, до 11 млрд. грн.
Справка УНИАН.Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.
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