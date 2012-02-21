Греция избежит дефолта - кредит в 130 млрд евро одобрен, списано будет 53,3% долга

Государства еврозоны и Международный валютный фонд (МВФ) предоставят Греции для избежания ее дефолта до 130 миллиардов евро кредитов до 2014 года в рамках второго плана спасения, сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции во вторник по итогам двенадцатичасового заседания совета министров, передает РИА "Новости".

По его информации, частный сектор может списать долг стране в размере 53,3%. Эти решения были согласованы Еврогруппой после двенадцатичасового совещания.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщало, что министры финансов стран еврозоны во вторник утвердили план по спасению Греции от долгового кризиса.

Совет управляющих Международного валютного фонда должен рассмотреть участие во второй программе спасения Греции от дефолта в первую неделю марта, сообщила глава МВФ Кристин Лагард по итогам заседания Еврогруппы.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос назвал "историческим" достигнутое соглашение о кредитовании страны.

По его словам, необходимо немедленно приступить к реализации программы, которая предусматривает дальнейшее кредитование страны и списание ее долга.

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