Сегодня пара EUR/USD устремится к уровню 1.3340 на фоне "греческого" сценария - эксперт

На мировых торгах во вторник, 21 февраля, пара EUR/USD будет стремиться к уровням 1.3280 и 1.3340 на фоне того, что Евросоюз согласовал программу финансовой помощи Греции, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, Великобритания сегодня публикует серию отчетов по финансам госсектора, которые хотя и представляют интерес с точки зрения стабильности экономики, однако вряд ли привлекут внимание инвесторов в сложившейся ситуации. Скорее всего, GBP/USD сегодня будет вторить движениям EUR/USD, при этом для пары будет открыт путь к 1.59 и далее к 1.5960.

Пара же AUD/USD способна пробить сопротивление 1.0800 в случае увеличения спроса на более рискованные активы. Причем стимулировать такой спрос может разрешение "греческого вопроса".