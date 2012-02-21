Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0110/8,0140 грн./долл.

Cегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0110/8,0140 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2686/0,2690, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6120/10,6180. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3250/1,3252 (понедельник – 1,3192/1,3194). В понедельник, 20 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.

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