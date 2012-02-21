Срок предоставления документов для госрегистрации иностранных инвестиций могут увеличить

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной регистрации иностранных инвестиций».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 256 народных депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 395 Хозяйственного кодекса Украины и статью 13 закона Украины “О режиме иностранного инвестирования”, которые касаются определения срока представления инвестором документов для государственной регистрации иностранных инвестиций, перерегистрации в случае смены владельца иностранной инвестиции, аннулирования государственной регистрации иностранной инвестиции в случае исключения (репатриации) иностранных инвестиций в течение 30 календарных дней после фактического внесения, исключения (репатриации) таких инвестиций или смены владельца иностранных инвестиций.

Также предусматривается дополнить статью 1 закона Украины “О режиме иностранного инвестирования” положением относительно определения термина “государственная регистрация иностранной инвестиции”. Предлагается установить, что государственная регистрация (перерегистрация) иностранных инвестиций и ее аннулирование осуществляется Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, в семидневный срок со дня предоставления иностранным инвестором документов для регистрации (перерегистрации) иностранных инвестиций и ее аннулирования.

Срок, на протяжении которого инвестор может обратиться в орган государственной регистрации, не должен превышать 30 календарных дней после фактического внесения, исключения (репатриации) иностранных инвестиций или смены владельца иностранных инвестиций.