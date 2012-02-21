Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0110-8,0150 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0110/8,0140, к 12:00 цены повысились 8,0115/8,0145. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0110/8,0150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2686/90, к 12:00 цены поднялись до 0,2688/92. К закрытию цены откатились к уровню 0,2686/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8225 (-0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3250/52, а к 15:00 снизились 1,3215/17. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,6120/10,6180, к 12:00 цены ушли вверх 10,6145/10,6245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5845/10,5955.