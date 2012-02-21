Могилев предлагает изменить процесс проведения тендеров

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ предложил внести изменения в процесс проведения тендерных закупок и предусмотреть проведение ежемесячных и ежеквартальных тендеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина Крыма, с такой инициативой А.МОГИЛЕВ выступил на заседании Совета регионов, которое прошло в Киеве под руководством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.МОГИЛЕВ отметил, что цены на отдельные товары, которые закупались через тендеры, превышали рыночные. С целью снижения расходов бюджетных средств он предложил внести изменения в приказ Министерства регионального развития и торговли Украины, регламентирующий процесс проведения государственных закупок.

«Нужно предусмотреть, чтобы закупки проводились ежемесячно или ежеквартально, - сказал премьер-министр Крыма. - Потому что мы закупаем зимой продукты питания по ценам, которые имеют большие колебания в течение года».

Глава Совмина Крыма также предложил установить средние индикативные цены на основные расходные товары - продукты питания и бензин, это позволит обеспечить соблюдение разумного ценового баланса при проведении госзакупок.

«Должна быть установлена средняя индикативная цена, выходить за которую нельзя. Каждое управление экономики может установить такую цену», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Председатель Совета министров Крыма подчеркнул, что процедура государственных закупок должна быть максимально прозрачной и конкурентоспособной.