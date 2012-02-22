В Беларуси с 22 февраля по 6 марта будет работать миссия МВФ

Минск. В Беларуси с 22 февраля по 6 марта будет работать обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ), которую возглавит Крис ДЖАРВИС.

Как сообщили УНИАН в Представительстве МВФ в Беларуси, традиционная ежегодная миссия будет работать в рамках четвертой статьи устава МВФ.

«Будет рассмотрена экономическая политика Беларуси за предыдущий год, а также изменение экономической ситуации в стране. Кроме того, с представителями власти будут обсуждаться вопросы экономической политики на текущий год», - подчеркнули в Представительстве МВФ.

Кроме этого, во время работы миссии в Беларуси запланированы встречи в Министерстве финансов, на которых стороны обсудят итоги работы финансовой системы в 2011 году, а также основные приоритеты и задачи бюджетно-налоговой политики в 2012 году. Такие консультации Международный валютный фонд проводит со всеми странами-членами.

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