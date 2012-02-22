В Украине завершился проект Twinning по поддержке Министерства финансов

21 февраля в Министерстве финансов Украины состоялась заключительная конференция проекта Twinning «Поддержка Министерства финансов в сферах управления государственным долгом и бюджетного прогнозирования», который продолжался почти 2 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, в рамках проекта в 2011 году впервые вместе с государственным бюджетом был разработан и подготовлен среднесрочный прогноз государственного бюджета на 2013 и 2014 годы.

Главной целью проекта Twinning является усиление системы государственных финансов Украины на базе лучшего практического опыта ЕС, а также приближение нормативно-правовой и институциональной базы к международным и европейским передовым практикам.

По словам министра финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО, знания и опыт, полученные от проекта, были использованы при подготовке государственного бюджета на 2013 и 2014 годы, проекта Закона «О государственном долге и гарантированном долге Украины», определении направлений предоставления государственных гарантий, формировании Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 годы.

Кроме того, начата работа по управлению рисками при предоставлении государственных гарантий, создана нормативная основа для управления ликвидностью.