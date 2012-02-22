У пары EUR/USD впереди сложные времена - эксперт

У пары EUR/USD впереди сложные времена, так как определенные моменты по «греческому вопросу» еще не ясны, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как поясняют аналитики, во-первых, неизвестно, какой вклад в дело внесет МВФ. Во-вторых, неизвестны объемы добровольного участия частных держателей облигаций. Если кто-то из них не захочет принять такие условия, возможно, объявление о дефолте все же поступит. На текущий момент стоит особое внимание уделить динамике кредитных спрэдов. Если они вновь начнут расти, это окажет давление на EUR/USD с первичной целью на 1.32 и далее 1.3140. Кроме того, влияние на пару может оказать и релиз данных по деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности и услуг Е-17. Если составной показатель уйдет ниже отметки 50, это только усилит распродажи единой валюты. Превышение же прогнозов способно оказать небольшую поддержку паре EUR/USD с первичной целью на 1.3280 и далее 1.33.

Как отмечают аналитики, сегодня будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Регулятор может предоставить более детальную информацию по поводу голосов в отношении расширения программы количественного смягчения на 50 млрд. Если окажется, что были и сторонники более внушительного стимулирования экономики, то это может оказать давление на фунт. Пара GBP/USD в таком случае способна пробить поддержку 1.5750 и двинуться к отметке 1.57.

С другой стороны, если протокол покажет, что некоторые члены Комитета по монетарной политике выступали за неизменное положение вещей, то это может стимулировать спрос на «британца». Пара GBP/USD может вернуться выше отмечтки 1.58 с первичной целью на 1.5860.

Рост пары USD/JPY продолжится к отметке Y80 с дальнейшей целью на 80.30. Пара AUD/USD способна пробить поддержку 1.0670 на волне бегства из рискованных активов. Если это удастся, вероятно движение к 1.0600.