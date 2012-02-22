В январе поступления в общий фонд госбюджета выросли на 6% - до 12,5 млрд. грн.

В январе 2012 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 12,5 млрд. грн. платежей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, это на 6,1% больше января прошлого года. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины выполнена на 101,3%.

Дополнительно в общий фонд поступило 161,5 млн. грн.

В сводный бюджет Украины в январе 2012 года уплачено 18,6 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами. В государственный бюджет поступило 13,1 млрд. грн., в местные бюджеты – 5,5 млрд. грн.

В полном объеме выполнено задание по налогу на добавленную стоимость, акцизному налогу на произведенные в Украине подакцизные товары, рентной плате за природный газ и газовый конденсат, которые добываются в Украине, сбору за специальное водопользование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговики в 2011 году перечислили в общий фонд госбюджета 185 млрд. грн.