Мининфраструктуры стало главным распорядителем бюджетных средств на Евро-2012

Кабинет Министров Украины определил Министерство инфраструктуры главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине

финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Это закреплено постановлением правительства №92 от 15 февраля 2012 года «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения долговых обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, которые используются для решения задач и осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Согласно постановлению, распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы является «Укревроинфрапроект».

Операции, связанные с использованием бюджетных средств, будут осуществляться в порядке обслуживания госбюджета по расходам и операциям по предоставлению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств госбюджета, утвержденному приказом Минфина от 30 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. Согласно Госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату предусмотрено 26 млрд. грн.