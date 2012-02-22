Тигипко: "Не будет программы с МВФ – справимся сами"

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает нецелесообразным сворачивание программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Я все делаю для того, чтобы эта программа не была свернута. Идти на такие риски в такое тяжелое время, оставаться без поддержки международных финансовых организаций – я считаю, что это плохо для страны», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что при отсутствии кредита МВФ будут найдены источники для решения финансовых вопросов. «Я уверяю вас: не будет программы с Международным валютным фондом – мы справимся сами. В стране при всех заявлениях о тяжелом положении огромное количество резервов, которые можно включить», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что прекращение сотрудничества с МВФ негативно отразиться на работе Украины как с внутренними, так и с внешними инвесторами.

Отвечая на вопрос, какова вероятность сворачивания программы сотрудничества с МВФ до выборов, С.ТИГИПКО сказал: «Мне трудно сейчас оценивать это… Будет это сделано или нет – посмотрим».

Также С.ТИГИПКО отметил, что основной проблемой для выделения средств МВФ является вопрос повышения тарифов на газ в Украине.

Напомним, что Всемирный банк указывает на риск расторжения соглашения Международного валютного фонда с Украиной по кредиту «стэнд-бай». Об этом говорится в Стратегии партнерства с Украиной (СПУ) на 2012-2016 гг., обнародованной на сайте ВБ.

«Есть риск расторжения действующего соглашения о кредите "стэнд-бай" с МВФ, и усиливаются риски для реструктуризации задолженности, связанные с тем, что на 2012 год приходятся значительные суммы выплат по обслуживанию долга, в том числе перед МВФ», - говорится в документе.

В ВБ считают, что ключевой макроэкономический риск связан с тем, что выполнение действующей программы кредитования "стэнд-бай" МВФ прервано, и Украина отрезана от внешнего финансирования.

Основными рисками в сотрудничестве ВБ и Украины называется то, что отношения власти с бизнесом и гражданским обществом не улучшаются.

Кроме того, ВБ считает, что клановые интересы и слабый институциональный потенциал могут себя взаимно усиливать и помешать в достижении целей СПУ даже в случае твердой поддержки реформ руководством Украины.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

31 января премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что надеется на понимание в МВФ ситуации, имеющейся в Украине с тарифообразованием.

Он отметил, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем.

«Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос – почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

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