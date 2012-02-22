Fitch понизило "мусорный" рейтинг Греции до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте сразу на две ступени – до «C» с «CCC», а по завершении программы обмена гособлигаций понизит до уровня «ограниченного дефолта», говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «C».

Агентство понизило рейтинг через день после того, как Еврогруппа утвердила план помощи Греции в размере 130 млрд евро. Частным кредиторам в рамках программы предлагается списать находящиеся на их балансах долги страны на 53,5% от номинала. Купоны по новым облигациям, на которые обмениваются текущие бонды Греции, составят 2% до 2014 года, 3% - между 2015 и 2020 годами, 4,3% - в последующие годы.

По мнению Fitch, понижение рейтинга до «C» с «CCC» означает, что страна находится на грани дефолта.

По окончании обмена гособлигаций Греции на новые, Fitch обещает понизить рейтинг страны до RD – «ограниченного дефолта», передает "Газета.Ru".

Как сообщал УНИАН, по мнанию аналитиков, у пары EUR/USD впереди сложные времена, так как определенные моменты по «греческому вопросу» еще не ясны.

Как поясняют аналитики, во-первых, неизвестно, какой вклад в дело внесет МВФ. Во-вторых, неизвестны объемы добровольного участия частных держателей облигаций. Если кто-то из них не захочет принять такие условия, возможно, объявление о дефолте все же поступит.