Налоговая заявляет, что компаниям с американским капиталом НДС возмещается своевременно и в полном объеме

Компаниям с американским капиталом в 2011 году возмещено 627,7 млн. грн. НДС, в том числе в автоматическом режиме - 109,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), за два месяца текущего года 14 компаний с американским капиталом уже получили бюджетное возмещение НДС на сумму 203,3 млн. грн. Почти 96% этой суммы (194,8 млн. грн.) возмещено в автоматическом режиме. При этом сумма заявленного к возмещению налога за 2012 год составила 117,6 млн. грн.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе ведомства, данным компаниям было возмещено НДС больше, чем заявлялось, с учетом возмещения за предыдущие периоды.

Для усиления сотрудничества с предприятиями-инвесторами и урегулирования спорных вопросов, возникающих между налоговой службой и американскими компаниями, ГНСУ приняло решение об организации в ближайшее время встречи с представителями Американской торговой палаты Украины.

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