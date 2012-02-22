ЕС может отменить помощь Венгрии в 500 млн. евро из-за чрезмерного дефицита бюджета

Брюссель. Еврокомиссия предлагает отменить запланированную помощь Венгрии из фонда сближения в 495 млн. евро из-за чрезмерного дефицита бюджета.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Эти деньги, предусмотренные к расходованию с 1 января 2013 года, составляют 0,5% ВВП страны и 29% всех предусмотренных расходов из фонда сближения для Венгрии на 2013 год.

В пресс-службе отметили, что такое предложение Еврокомиссия решила сделать после того, как правительство Венгрии, несмотря на неоднократные требования Комиссии, так и не предприняло необходимых шагов для преодоления чрезмерного дефицита бюджета и приведения его к установленным в ЕС требованиям – не больше 3% ВВП.

“Сегодняшнее предложение должно было бы рассматриваться как мощный стимул для проведения Венгрией рациональной фискальной политики”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономические и монетарные дела, Олли РЕН.

Вопрос относительно возможной отмены части помощи Венгрии из фонда сближения должен быть одобрен странами-членами ЕС.

Венгрия находится под процедурой относительно чрезмерного дефицита бюджета с момента присоединения к ЕС в 2004 году.

По итогам 2011 года Еврокомиссия ожидает, что бюджет Венгрии будет выполнен с профицитом в 3,5%, однако, как отмечают в пресс-службе, это станет результатом перевода частных пенсионных фондов объем накоплений которых составляет 10% ВВП, в бюджет. Иначе, дефицит Венгрии по итогам 2011 года достиг бы 6%.

При этом, Комиссия ожидает, что по итогам этого года Венгрия снова будет иметь дефицит бюджета, превышающий предельные разрешенные показатели в 3% ВВП.