Пиковые выплаты по госдолгу придутся на февраль и март

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что дефолт Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

«Дефолта не будет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ, комментируя сообщение по этому поводу отдельных зарубежных СМИ.

По его словам, пиковые выплаты по госдолгу запланированы на февраль и март текущего года, по 8 млрд. грн. в каждом месяце.

Другие значительные выплаты предусмотрены на 4 июня и октябрь текущего года.

Минфин проводит перекредитование этих долгов, так как, по словам министра, обеспечить их обслуживание за счет бюджетных поступлений невозможно.

В.ХОРОШКОВСКИЙ считает, что Украина на сегодня находится еще в рамках безопасного уровня госдолга, но уже на его пределе.

Министр финансов также отметил, что курс гривни будет стабильным.

«Основания для беспокойства за стабильность национальной валюты отсутствуют», - сказал он.

По словам министра, в разработанных Минфином, согласно со стратегией среднесрочного бюджетного планирования, проектах бюджетов на 2013, 2014 годы отклонения курса гривны тому, который установлен на 2012 год, минимальные.

Напомним, 17 февраля т.г. председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с представителями Независимой ассоциации банков Украины заявил, что на сегодняшний день стабильности курса национальной валюты ничего не угрожает.

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