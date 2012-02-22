Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0120/8,0170, к 12:00 цены снизились 8,0090/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0070/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены упали 0,2687/91. К закрытию цены откатились к уровню 0,2688/92. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7774 (-0,0451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/65. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6225/10,6305, к 12:00 цены ушли вниз 10,5985/10,6070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5935/10,6075.