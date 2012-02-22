Хорошковский на заседании комитета Верховной Рады сделал ряд заявлений

Хорошковский заявляет, что дефолт Украине не угрожает

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что дефолт Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

«Дефолта не будет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ, комментируя сообщение по этому поводу отдельных зарубежных СМИ.

По его словам, пиковые выплаты по госдолгу запланированы на февраль и март текущего года, по 8 млрд. грн. в каждом месяце.

Другие значительные выплаты предусмотрены на 4 июня и октябрь текущего года.

Минфин проводит перекредитование этих долгов, так как, по словам министра, обеспечить их обслуживание за счет бюджетных поступлений невозможно.

В.ХОРОШКОВСКИЙ считает, что Украина на сегодня находится еще в рамках безопасного уровня госдолга, но уже на его пределе.

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Хорошковский заявляет о том, что курс гривни будет стабильным

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет о том, что курс гривни будет стабильным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

«Основания для беспокойства за стабильность национальной валюты отсутствуют», - сказал он.

По словам министра, в разработанных Минфином, согласно со стратегией среднесрочного бюджетного планирования, проектах бюджетов на 2013, 2014 годы отклонения курса гривны тому, который установлен на 2012 год, минимальные.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ во время встречи с представителями Независимой ассоциации банков Украины заявил, что на сегодняшний день стабильности курса национальной валюты ничего не угрожает.

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Изменения в госбюджет будут вноситься по результатам первого квартала

Изменения в закон о Государственном бюджете Украины на 2012 год будут вноситься по результатам первого квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

«Изменения в госбюджет будут вноситься по результатам первого квартала», - сказал он. При этом он критически охарактеризовал действующий госбюджет.

«Госбюджет – он, мягко говоря, недостаточно сбалансированный касательно расходов и доходов», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,281 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда – 45,236 млрд. грн.

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Хорошковский заявляет о возможном возобновлении программы "стэнд-бай" с МВФ

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет о возможном возобновлении программы "стэнд-бай" с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании финансового комитета Верховной Рады.

«Первый позитивный момент – несколько дней назад у меня была встреча с представителями МВФ, и они, в принципе, думаю, готовы говорить о продолжении программы "стэнд-бай", - сказал В. ХОРОШКОВСКИЙ. – Мы на сегодня не говорим о кредитном основании, о деньгах, что необходимо их получить. Но сама программа, если она будет продлена и не будет риска ее прекращения, это будет позитивный сигнал для внешних рынков».

При этом министр подчеркнул, что Украина готова обслуживать все свои обязательства, независимо от того, будут ли получены деньги от МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.