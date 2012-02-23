Статданные из ЕС могут вывести пару EUR/USD из диапазона 1,3200-1,3270 - эксперт

Отчет о деловой среде в Германии от Ifo, что станет самым значимым событием в четверг, 23 февраля, может вывести пару EUR/USD из диапазона 1,3200-1,3270, в котором она торгуется уже двое суток, целью для нее могут стать уровни 1,3330 и 1,3131, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для британского фунта самой актуальной задачей станет возможность удержать поддержку 1,5669, пробитие которой может открыть доллару дорогу в область 1,5580. Тем не менее, для дальнейшего движения вниз паре GBP/USD потребуется поддержка со стороны EUR/USD, с которой она традиционно обладает высоким уровнем корреляции, так как негатив, связанный с подробностями принятия решения по расширению программы количественного смягчения, быстро иссякнет. Прежде всего, потому что он не несет в себе существенной вероятности дальнейшего непредвиденного изменения в денежно-кредитной политики Банка Англии.