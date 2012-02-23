Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0090/8,0115 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0090/8,0115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2700/0,2704, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6485/10,6535. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3294/1,3296 (среда – 1,3258/1,3260).

В среду, 22 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.