Венгрия считает безосновательными предложения Еврокомиссии отменить ей помощь

Брюссель. Венгрия считает безосновательными предложения Еврокомиссии отменить часть помощи этой стране.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Постоянном представительстве Венгрии при ЕС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Петера ШИЖИЯРТО.

“Наше правительство рассматривает его (предложение – УНИАН) как безосновательное и нечестное”, - отмечается в сообщении.

По словам спикера венгерского правительства, Еврокомиссия проигнорировала тот факт, что впервые с момента присоединения страны к Европейскому Союзу в 2004 году по итогам 2011 года бюджет Венгрии имеет дефицит менее 3% ВВП и может сохраниться на таком же уровне в 2012 году.

В сообщении также отмечается, что правительство страны уже предприняло необходимые шаги для того, чтобы и в 2013 году дефицит бюджета остался в пределах 3% ВВП.

“Предложение, одобренное Европейской комиссией, также противоречивое с юридической точки зрения: оно противоречит духу Соглашения ЕС, поскольку вводит санкции в ответ на предполагаемые будущие события”, - отмечается в сообщении Постоянного представительства Венгрии при ЕС.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Еврокомиссия предложила отменить запланированную помощь Венгрии из фонда сближения в 495 млн. евро в связи с избыточным дефицитом бюджета.

Эти средства, предусмотренные к расходованию с 1 января 2013 года, составляют 0,5% ВВП страны и 29% всех предусмотренных расходов из фонда сближения для Венгрии на 2013 год.

Еврокомиссия решила выступить с таким предложением после того, как правительство Венгрии, несмотря на неоднократные требования, так и не осуществило необходимых шагов по преодолению избыточного дефицита бюджета и приведения его к установленным в ЕС требованиям – не более 3% ВВП.