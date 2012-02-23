Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0065-8,0140 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0090/8,0115, к 12:00 цены снизились до 8,0050/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,0065/8,0140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в России сегодня празднуют День защитника Отечества, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только расчетами ТОМ. Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2700/0,2704, к 12:00 цены поднялись до 0,2703/0,2707. К закрытию цены остались на том же уровне.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3230/1,3440.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6485/10,6535, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6675/10,6790. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,6385/10,6545.