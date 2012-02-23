81% экспортеров в январе получили возмещение НДС в автоматическом режиме — ГНСУ

81% экспортеров в январе налог на добавленную стоимость (НДС) был возмещен в автоматическом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО во время сегодняшней встречи с председателем Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрием ФИРТАШЕМ.

По словам А.КЛИМЕНКО, это самый высокий показатель за время существования механизма автоматического возмещения НДС.

Он также отмечает, что компании сегодня активно пересматривают свои бизнес-планы для того, чтобы соответствовать критериям для получения НДС «автоматом».

«Все больше плательщиков по собственной инициативе пытаются усовершенствовать свою деятельность в соответствии с требованиями закона, чтобы попасть в число тех, кто имеет право на «автомат», - отметил руководитель налоговой службы.

В частности, потенциальные получатели автоматического возмещения стремительно сокращают налоговые долги (из 211 должников осталось 78), а также существенно повышают зарплату на своих предприятиях.

Кроме того, за год более чем в 5 раз сократилось число предприятий, которые имели расхождения между собственным налоговым кредитом и налоговыми обязательствами своих контрагентов, - с 1753 до 311 плательщиков.

В ходе сегодняшней встречи представителей ГНСУ и ФРУ был подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу над усовершенствованием налогового законодательства, обмен информацией о фактах нарушения законодательства, создание постоянных и временных рабочих групп в случае необходимости решения проблемных вопросов и т.д.

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