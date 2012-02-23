Безработица в Польше в январе превысила 13%

Варшава. Уровень безработицы в Польше, крупнейшей стране Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в январе 2012 года вырос до 13,2% с 12,5% в декабре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Главного управления статистики (GUS), в январе прошлого года безработица в стране составляла 13,1%.

GUS сообщил, что безработными в 38-миллионной стране на конец первого месяца текущего года было зарегистрировано 2,125 тыс. человек, больше половины которых - женщины.

В январе безработными зарегистрировались 287,8 тыс. человек, что на более чем 50 тыс. больше показателей декабря, но почти на 15 тыс. меньше января прошлого года.

80% из них ранее уже регистрировались безработными, а 25% зарегистрированных безработными в январе было не больше 24 лет.

Из реестра безработных в прошлом месяце исключено почти 150 тыс. человек, что на около 15 тыс. и 10 тыс. соответственно меньше, чем в декабре и январе прошлого года.

Количество заявок работодателей на трудоустройство составило 31 тыс. после 22 тыс. и 29 тыс. в последнем и первом месяце 2011 года.

Справка УНИАН. Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский Союз, достигнув к концу 2008 года уровня менее 9% с около 20%.

В феврале прошлого года безработица достигла рекордных с начала 2007 года уровня 13,4%, после чего начала снижаться, но так и не достигла запланированных властями 10,9%.

Минимальный ее уровень 11,8% удерживался с июля по октябрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Польша начала легализацию нелегальных мигрантов